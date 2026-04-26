Tutto il risarcimento per i video intimi rubati andrà in beneficenza | così gli avvocati di Stefano De Martino

Gli avvocati di Stefano De Martino hanno annunciato che tutto il risarcimento ottenuto in seguito all’inchiesta per revenge porn, in cui il loro assistito è parte lesa, sarà devoluto in beneficenza. La decisione riguarda l’intero importo stabilito nel procedimento legale. L’artista aveva presentato denuncia dopo la diffusione di video intimi rubati, e ora si attende la definizione dell’accordo economico.

Stefano De Martino ha deciso di destinare in beneficenza l’intero ammontare del risarcimento che otterrà nell’ambito dell’inchiesta per revenge porn che lo vede coinvolto come parte lesa. La decisione è stata formalizzata dagli avvocati Angelo e Sergio Pisani, legali del conduttore televisivo, a seguito della notizia sull’iscrizione nel registro degli indagati di un addetto alla sicurezza da parte della Procura di Roma. L’uomo, incaricato per anni di gestire il sistema di videosorveglianza dell’ex fidanzata di De Martino, avrebbe acquisito e diffuso illecitamente un filmato privato che ritraeva la coppia in atteggiamenti intimi. I fondi ottenuti dai soggetti che “avevano il dovere di vigilare e monitorare l’operato del dipendente infedele” saranno interamente devoluti ad associazioni attive nella lotta contro i reati informatici.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Tutto il risarcimento per i video intimi rubati andrà in beneficenza”: così gli avvocati di Stefano De Martino Notizie correlate Stefano De Martino e i video intimi rubati, indagato il tecnico della sicurezza di casa Tronelli: l'accusaIl tecnico che si occupava della manutenzione delle telecamere di sicurezza della casa di Caroline Tronelli, ex fidanzata di Stefano De Martino,... Video intimi di Stefano De Martino rubati, indagato addetto alla sorveglianza: “Conosceva le password”Svolta sulla vicenda dei video intimi di Stefano De Martino con l'allora compagna Caroline Tronelli. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Barbara D’Urso sfida Mediaset, Stefano De Martino sempre più ‘di lusso’ e gli altri gossip da leggere nel weekend; ‘Anche Stasera tutto è possibile’, oggi puntata speciale dello show condotto da De Martino; Stefano De Martino si espone sul 25 Aprile: ecco l’immagine pubblicata dal conduttore; Barbara d'Urso fa causa a Mediaset per la fine del rapporto professionale. Stefano De Martino, per i video rubati indagato un tecnico della sicurezza. «Il risarcimento devoluto in beneficenza»Il caso del video intimo sottratto illegalmente a Stefano De Martino segna una svolta decisiva. Quello che era iniziato come un esposto presentato dal conduttore lo scorso agosto, dopo ... leggo.it Video rubati, i legali di Stefano De Martino: «In beneficenza il risarcimento»Stefano De Martino è intenzionato «a devolvere integralmente in beneficenza, a favore delle associazioni impegnate nella lotta contro i reati informatici, il ... gds.it Dagli esordi ad oggi, la trasformazione di Stefano De Martino è sotto gli occhi di tutti. Ma quanto c’è di vero dietro le voci che parlano di chirurgia - facebook.com facebook Video intimi hackerati a Stefano De Martino e Caroline Tronelli, indagato addetto alla sorveglianza x.com