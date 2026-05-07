L'Interpol ha confermato la correttezza del provvedimento riguardante la grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti, indebolendo la posizione sostenuta dal Fatto Quotidiano sul caso. La notizia arriva dopo che l'agenzia internazionale ha verificato i dettagli relativi alla decisione. La vicenda ha attirato l'attenzione su un tema giudiziario che coinvolge la figura di Minetti e le procedure di grazia.

Si sgonfia ulteriormente il teorema del Fatto Quotidiano sulla grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti. Fonti della Procura Generale di Milano riferiscono che le risposte arrivate dall’Interpol in questi giorni sono in linea col parere positivo per il provvedimento di clemenza. Motivato dai gravi problemi di salute del figlio adottato. Non cambia quindi, per il momento, il quadro che aveva portato alla grazia. Minetti, dall’Interpol risposre in linea col via libera al provvedimento. La procuratrice generale Francesca Nanni e il pg Mario Brusa devono stabilire se i presupposti per la grazia fossero o meno fondati e per adesso non emergono “anomalie”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Grazia a Nicole Minetti, si sgonfia il teorema del Fatto Quotidiano. L’Interpol conferma la correttezza del provvedimento

Notizie correlate

Grazia a Nicole Minetti, documenti falsi e il mistero del bambino uruguaiano. La Procura: “Fatti gravissimi, sta indagando l’Interpol”Fatti “gravissimi” che richiedono accertamenti urgenti e a tutto campo, che comprendono anche l’interessamento sul caso dell’Interpol.

Nicole Minetti rompe il silenzio contro il Fatto quotidiano e chiama gli avvocati. La grazia e i dubbi: «Da ora basta notizie false su di me»L’ex consigliera regionale lombarda Nicole Minetti è decisa a passare alle vie legali contro il Fatto quotidiano, accusato di aver pubblicato notizie...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Come funziona la grazia e perché il caso di Nicole Minetti ha messo in difficoltà perfino il Quirinale; Il caso della grazia concessa a Nicole Minetti, cos’è successo e cosa non torna; Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Supposte falsità, servono verifiche urgenti; Come funzionerebbe la revoca della grazia a Nicole Minetti.

Grazia a Nicole Minetti, la procura generale: Per ora non ci sono elementi per cambiare il parereLe verifiche, viene sottolineato, stanno proseguendo e si attendono degli approfondimenti per i prossimi giorni ... ilfattoquotidiano.it

Caso Nicole Minetti, nuovi accertamenti sulla grazia: cosa sta emergendo dalle verificheDai primi esiti degli accertamenti in corso, anche in Uruguay e in Spagna, dell'istruttoria supplementare sul caso della grazia a Nicole Minetti non sono arrivati, al momento, in Procura generale a Mi ... tg.la7.it

Dai primi esiti degli accertamenti in corso, anche in Uruguay e in Spagna, dell'istruttoria supplementare sul caso della grazia a Nicole Minetti non sono arrivati, al momento, in Procura generale a Milano, attraverso l'Interpol, elementi significativi per ribaltare il - facebook.com facebook

Dai primi esiti degli accertamenti in corso, anche in Uruguay e in Spagna, dell'istruttoria supplementare sul caso della grazia a Nicole Minetti non sono arrivati, al momento, in procura generale a Milano, attraverso l'Interpol, elementi significativi per ribaltare il q x.com