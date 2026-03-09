Decapitata la banda dei broker della droga | i nomi i ruoli e i sequestri record Chi sono i 23 che rischiano il processo

Le forze dell’ordine hanno smantellato una banda di 23 persone coinvolte nel traffico di droga tra la Spagna e Napoli. La droga veniva trasportata tramite una società di spedizioni e l'organizzazione era guidata da Mario Cardillo, conosciuto come faccia bruciata, attualmente agli arresti domiciliari. Tra i sequestri effettuati ci sono ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e numerosi documenti che attestano l’attività illecita.

La sostanza stupefacente era nascosta anche in cassettiere per scrivanie che poi venivano vendute sul web come usate. A chi era diretta e quale era l'organigramma del "sistema" Droga dalla Spagna a Napoli tramite una società di spedizioni. Svelato l'organigramma, dai capi ai pusher. A guidare la banda criminale c'era Mario Cardillo, alias faccia bruciata, difeso dall'avvocato