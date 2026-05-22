L'ex ciclista professionista ha commentato la corsa rosa, affermando che tutto può ancora succedere e che il meteo potrebbe influenzare gli sviluppi. Ha aggiunto che sulle salite questa volta potrebbe fare la differenza, sottolineando che in questa fase il principale avversario di Jonas è Gall, che potrebbe rappresentare una minaccia significativa. Ha anche osservato che il leader, Vingegaard, deve mostrare di più per consolidare la sua posizione.

Nessuno quanto lui ha segnato la storia recente del Giro d’Italia. Vincenzo Nibali l’ha conquistato due volte, nel 2013 e nel 2016: è ancora l’ultimo dei nostri ad esserci riuscito. E poi, allargando il campo alle sei partecipazioni tra il 2011 e il 2019, ha sempre chiuso sul podio: la cosa gli vale un piccolo record. Lo Squalo ha scoperto la corsa della Gazzetta il 12 maggio 2007 debuttando con una cronosquadre all’arcipelago de La Maddalena, l’ha salutata il 29 maggio 2022 dentro l’Arena di Verona, ma continua a non perdersene un minuto da osservatore. Domenica è atteso al traguardo di Milano, intanto analizza per noi la situazione quando mancano nove tappe alla fine - ieri tappa a Segaert, Eulalio sempre in rosa - partendo da una considerazione non banale: "Vingegaard resta il favorito e molto probabilmente vincerà ma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nibali: "Giro, tutto è ancora aperto. Vingegaard deve dare di più"

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