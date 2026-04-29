Vincenzo Nibali, ex vincitore del Giro d'Italia, ha parlato della possibile strategia di Vingegaard per la prossima corsa rosa. Secondo le sue previsioni, il danese potrebbe puntare a guadagnare distanze già nelle tappe in salita, adottando un approccio di gestione delle energie in vista del Tour de France. Le sue dichiarazioni forniscono un quadro delle aspettative sulla tattica che Vingegaard potrebbe seguire durante la gara.

Vincenzo Nibali, vincitore del Giro d'Italia nel 2013 e nel 2016, ha commentato così la possibile strategia di Vingegaard al prossimo Giro: "Mi aspetto che cercherà di mettere subito distanza nelle tappe in salita, probabilmente farà anche un discorso di gestione anche in vista del Tour". Queste le sue parole a margine dell'evento di presentazione della Maglia rosa a Roma.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vincenzo Nibali: "Vingegaard? Vi dico quale sarà la sua strategia nel Giro"

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