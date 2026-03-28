Infortunio Pafundi problema più serio del previsto | il comunicato della Sampdoria dopo gli esami strumentali

Dopo aver effettuato gli esami strumentali, la Sampdoria ha comunicato che l'infortunio di Pafundi è più grave del previsto. La società ha reso noto che l’analisi ha evidenziato un problema che richiederà un periodo di recupero più lungo rispetto alle prime stime. La squadra ha informato i tifosi sui dettagli emersi dagli accertamenti medici.

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