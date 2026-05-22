Luna Rossa rischia la scuffia a Cagliari! Manovra azzardata di Tita-Burling per inseguire Gradoni

Durante la prima regata preliminare dell’America’s Cup nel Golfo degli Angeli a Cagliari, Luna Rossa si trova in una situazione rischiosa a causa di una manovra azzardata dei timonieri Tita e Burling mentre insegue Gradoni. La barca italiana ha rischiato di scuffiare a causa di questa scelta tattica, e la regata si è svolta con tensione nelle acque sarde. La competizione prosegue con l’obiettivo di migliorare la posizione in vista delle fasi successive.

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