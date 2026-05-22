Luna Rossa rischia la scuffia a Cagliari! Manovra azzardata di Tita-Burling per inseguire Gradoni
Durante la prima regata preliminare dell’America’s Cup nel Golfo degli Angeli a Cagliari, Luna Rossa si trova in una situazione rischiosa a causa di una manovra azzardata dei timonieri Tita e Burling mentre insegue Gradoni. La barca italiana ha rischiato di scuffiare a causa di questa scelta tattica, e la regata si è svolta con tensione nelle acque sarde. La competizione prosegue con l’obiettivo di migliorare la posizione in vista delle fasi successive.
Grandissimo rischio per Luna Rossa durante la prima regata preliminari di America’s Cup nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari. A commettere un errore di importante caratura è stato l’equipaggio guidato dai timonieri più accreditati, ovvero Peter Burling (vincitore delle ultime tre Vecchie Brocche con Team New Zealand) e Ruggero Tita (due volte Campione Olimpico di Nacra 17), supportati dai trimmer Vittorio Bissaro e Umberto Molineris. Il sodalizio tricolore si trovava in seconda posizione al termine del quarto dei sei lati di gara (il secondo con il vento in poppa) e stava inseguendo da lontano l’altro equipaggio di Luna Rossa, al cui timone spiccavano Marco Gradoni e Margherita Porro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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