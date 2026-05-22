Netflix cerca contenuti per lingua | arriva Search by Language
Netflix ha annunciato il lancio di Search by Language, una nuova funzione che permette di trovare contenuti in diverse lingue. Attualmente, circa un terzo degli abbonati in tutto il mondo utilizza le opzioni di accessibilità offerte dalla piattaforma per guardare film e serie. Questa percentuale ha portato l’azienda a puntare ancora di più sulla ricerca di contenuti in varie lingue, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di visione per gli utenti globali.
Quasi un terzo degli abbonati Netflix nel mondo utilizza già le funzionalità di accessibilità della piattaforma per guardare film e serie: un dato che non può essere ignorato e che spinge il colosso dello streaming a fare ancora di più. In occasione del Global Accessibility Awareness Day 2026, Netflix ha annunciato una serie di aggiornamenti pensati per rendere la propria offerta sempre più fruibile da un pubblico eterogeneo e globale. Il contesto in cui si inseriscono questi cambiamenti è quello di una piattaforma sempre più internazionale: se un decennio fa i titoli in lingua non inglese rappresentavano meno di un decimo delle ore di visione totali, oggi quella quota supera un terzo. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Netflix Just Quietly Added 10 Insanely Good Movies
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