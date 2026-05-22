Netflix cerca contenuti per lingua | arriva Search by Language

Netflix ha annunciato il lancio di Search by Language, una nuova funzione che permette di trovare contenuti in diverse lingue. Attualmente, circa un terzo degli abbonati in tutto il mondo utilizza le opzioni di accessibilità offerte dalla piattaforma per guardare film e serie. Questa percentuale ha portato l’azienda a puntare ancora di più sulla ricerca di contenuti in varie lingue, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di visione per gli utenti globali.

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