Super Meat Boy 3D arriva anche in formato fisico | tutti i contenuti delle edizioni

Meridiem ha annunciato ufficialmente l’arrivo delle versioni fisiche di Super Meat Boy 3D, confermando che la distribuzione del gioco in formato retail sarà curata da questa società. L’edizione fisica includerà tutti i contenuti presenti nelle versioni digitali. La notizia riguarda la disponibilità del gioco in negozi, con dettagli sulla distribuzione che saranno comunicati successivamente.

L’arrivo delle edizioni fisiche di Super Meat Boy 3D è stato confermato ufficialmente da Meridiem, che curerà la distribuzione del titolo in versione retail. Il gioco, pubblicato da Headup e sviluppato da Sluggerfly insieme a Team Meat, rappresenta l’evoluzione tridimensionale di uno dei platform più riconoscibili degli ultimi anni. Le edizioni fisiche saranno disponibili dal 30 giugno per PlayStation 5 e Switch 2, mentre il debutto digitale è fissato per il 31 marzo su più piattaforme. Questa scelta evidenzia una strategia che separa il lancio digitale da quello fisico, valorizzando quest’ultimo come prodotto da collezione. Il ritorno al formato fisico si inserisce in una tendenza sempre più diffusa, dove le copie retail non rappresentano solo un supporto di gioco, ma un oggetto pensato per gli appassionati. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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