Nessuna offerta presentata Ternana fallita Il martedì nero dello storico club rossoverde

Nessuna proposta è arrivata e la società di calcio di lunga data ha dichiarato fallimento. La giornata di ieri si è conclusa con l’annuncio ufficiale, segnando la fine di un’epoca per il club, che ha attraversato momenti difficili negli ultimi tempi. Il forte vento di quella mattina sembra aver portato via anche le speranze di salvezza, lasciando il team in una situazione senza soluzione.

Il forte vento che ieri mattina imperversava sulla città era anche quello del triste fallimento della Ternana Calcio. Per un impietoso disegno del destino, il terribile kappaò del club rossoverde si manifesta pochi mesi dopo aver festeggiato i 100 indimenticabili anni di storia. Il pesantissimo e variegato monte-debiti a breve e a lunga scadenza, come si temeva da tempo, si è rivelato ostacolo insormontabile. Lunedì nel tardo pomeriggio, dopo i positivi colloqui avuti con i calciatori, si era instaurato un timido ottimismo anche in seguito al possibile coinvolgimento nella cordata di Fabio Splendori di un imprenditore romano incontrato dal direttore generale Giuseppe Mangiarano.🔗 Leggi su Lanazione.it

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