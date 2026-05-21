La Ternana 1925, squadra con una lunga storia alle spalle, si trova ormai prossima alla fine. La prossima asta telematica, prevista per domani, riguarda la cessione del ramo sportivo e si prevede che andrà deserta, come quella precedentemente svolta. La situazione mantiene incertezza sulla possibilità di una ripresa in Serie D, considerando le difficoltà incontrate finora. La società sembra avviata a una conclusione definitiva, con pochi margini di manovra residui.

Appare imminente l’addio alla gloriosa Ternana fondata nel 1925. A meno di clamorose novità sul filo di lana, l’asta telematica per la cessione del ramo sportivo in programma domani andrà deserta, come la precedente. Non sembrano infatti esserci soggetti imprenditoriali interessati a presentare un’offerta entro le 12 odierne. Il direttore generale Giuseppe Mangiarano ha tentato fino all’ultimo, a Roma, di coinvolgere possibili acquirenti, ma ieri in mattinata ha informato i curatori fallimentari e il sindaco Stefano Bandecchi che non c’è stato l’esito sperato. Si presume dunque che nella prossima stagione agonistica al “Liberati“ andrà in... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana 1925, fine vicina. Dubbi sulla ripartenza in D

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