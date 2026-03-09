Riapre il bar e spazio ristoro del Cus Pisa

Il bar e spazio ristoro del Cus Pisa ha riaperto dopo alcuni mesi di chiusura. La gestione è affidata a Giulia Taglioli, che lavora anche come cussina, e a Tomas Nocent. La nuova attività è stata avviata all’interno del Centro Universitario Sportivo, offrendo di nuovo un punto di ristoro ai frequentatori del centro.

