Il consiglio direttivo del Cus Pisa è stato ufficialmente decaduto, secondo quanto comunicato dall’ente stesso nella giornata di ieri, 26 marzo. La decisione è stata resa nota tramite una nota ufficiale diffusa dall’organizzazione, che ha sede in via Chiarugi. La comunicazione conferma la cessazione delle funzioni del consiglio direttivo senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni.

A causa di una "situazione di incompatibilità nella gestione dell'ente" si sono dimessi vicepresidente e 3 consiglieri. L'ente assicura la continuità dei servizi fino al rinnovo degli organi sociali Il consiglio direttivo del Cus Pisa è decaduto. Lo spiega in una nota, ieri 26 marzo, lo stesso ente di via Chiarugi. A far scattare la misura sono state le contestuali dimissioni della vicepresidente Ida Nicolini e dei consiglieri Ranieri Degli Innocenti, Chiara Figliucci e Alberto Lazzeri. "Con il venir meno della maggioranza dei consiglieri eletti - spiega l'ente - l'organo è da intendersi sciolto ai sensi di statuto. E' emersa una situazione di incompatibilità nella gestione dell'ente da parte del presidente uscente, Giulio Messerini, che ha portato quattro membri a esprimere una formale sfiducia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Sfiducia al presidente, decaduto il consiglio direttivo del Cus Pisa

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