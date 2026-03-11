Treviso costretta a servire il caffè perché donna e licenziata durante la gravidanza | 50mila euro di risarcimento

Il tribunale di Treviso ha stabilito che una donna è stata discriminata di genere sul posto di lavoro, costretta a servire il caffè perché donna e licenziata durante la gravidanza. La sentenza condanna l’azienda a pagare 50mila euro di risarcimento. La decisione si basa sulla prova che la donna è stata trattata in modo diverso rispetto agli altri dipendenti, a causa del suo genere e della gravidanza.

La sentenza del tribunale di Treviso riconosce la discriminazione di genere. Il giudice ordina la reintegra e condanna l’azienda a risarcire la donna Costretta a servire il caffè durante le riunioni di lavoro “perché donna” e poi licenziata mentre era in gravidanza. È la vicenda che ha coinvolto una dirigente di un’azienda di Conegliano, nel Trevigiano, che ha ottenuto giustizia davanti al giudice del lavoro del tribunale di Treviso. Infatti, la magistrata Maddalena Saturni ha disposto la reintegra della lavoratrice e condannato l’azienda, la Keyline, al pagamento di un risarcimento di 50mila euro per danno da discriminazione. La decisione... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

