Una dipendente di una ditta di Grosseto è stata licenziata dopo un episodio legato a un detersivo dal valore di 2,90 euro. La donna non riprenderà il lavoro, ma ha ottenuto un risarcimento economico. Le parti hanno deciso di non proseguire con ulteriori contestazioni e di concludere il rapporto in modo consensuale.

Grosseto, 19 marzo 2026 – Alla fine hanno preferito non continuare a darsi battaglia, ma dividere comunque le proprie strade. Con un po’ di sorpresa si è chiusa prima ancora di iniziare la battaglia legale tra la dipendente del supermercato Pam di via del Sabotino e l’azienda. Formalmente, davanti al giudice della sezione del Lavoro, Giuseppe Grosso, ma senza voler arrivare a una sentenza. Ratificato l’accordo di conciliazione. E così ieri nel corso dell’udienza che doveva sancire l’inizio della controversia legale tra l’azienda e la lavoratrice licenziata il 23 settembre dello scorso anno è arrivata la fine. Le parti, insieme ai propri legali, sono comparse davanti al giudice che ha ratificato l’accordo di conciliazione, di natura riservata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La dipendente Pam licenziata per un detersivo da 2,90 euro non rientra a lavoro, ma in cambio ottiene un risarcimento

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