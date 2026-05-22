Nell’epoca senza Dio i credenti aumentano

Negli ultimi anni, si registra un aumento delle pratiche religiose tra le varie confessioni nel mondo. Le comunità musulmane e ebraiche continuano a crescere in diverse regioni, mentre il cristianesimo, seppur in crisi in alcune aree europee, si espande notevolmente nelle periferie, soprattutto in Africa. Questa tendenza si osserva nonostante i mutamenti culturali e sociali, con un incremento visibile nelle aree considerate periferiche, spesso al centro di attenzione globale.

Dio non è morto nel Vicino e Medio Oriente, non è morto in Israele, dove l’elemento religioso (l’ebraismo) si sta confondendo sempre di più con lo Stato di Israele, con la sovrapposizione ormai implicita di antisemitismo e antisionismo, arrecando di conseguenza danni enormi al dialogo anche con la Chiesa cattolica. Dopo il pogrom del 7 ottobre 2023 perpetrato da Hamas, le relazioni fra la Santa Sede e Israele e fra le gerarchie romane e gli esponenti religiosi ebrei si sono fatte complicate, segnando un ritorno indietro di decenni nel superamento dei vecchi e gravi screzi e stereotipi. E Dio è più vivo che mai nelle periferie della fede care a Papa Francesco, dall’Africa all’Asia, dove i numeri raccontano di una crescita del cattolicesimo come mai s’era vista prima d’ora. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Randy Skeete Sermons – Can Demons Really Control Humans

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