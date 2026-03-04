Per Mantovano i credenti voteranno Sì al referendum? Che Dio quello autentico ce li conservi

Il sottosegretario Mantovano ha affermato che i credenti voteranno Sì al referendum, aggiungendo che “Dio, quello autentico, ce li conservi”. Mantovano, noto per le sue posizioni cattoliche, è considerato uno dei rappresentanti di spicco del governo e ha espresso questa convinzione pubblicamente. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione sui possibili orientamenti di voto tra i credenti in vista dell’evento referendario.

I credenti voteranno Sì, ha tuonato il “cattolicissimo” sottosegretario Mantovano, che viene persino considerato uno dei migliori rappresentanti della compagine di governo. Si riferiva forse ai loro fedeli che vanno ancora a Predappio o a quelli che tengono il busto del Duce a casa? O si riferiva proprio a quelli che vanno in Chiesa, pregano e dovrebbero rispettare i dieci comandamenti? Le sue parole mi hanno incuriosito e suggerito alcuni interrogativi. Chi lo ispirato? Ha sognato Dio? Quando? A che ora? Mantovano dormiva o era nel dormiveglia? Gli ha consegnato dei sondaggi oppure gli ha fatto segno con le mani? Dio era solo o... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

