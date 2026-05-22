Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Racconto di una notte è la nuova soap turca che da questa settimana ha preso il posto di La forza di una donna nel daytime di Canale 5, dopo il debutto in prima serata di metà aprile. E dunque va in onda oggi, venerdì 22 maggio, dalle 16:05 alle 16:45, sabato 23 maggio alle 14:55 e domenica 24 maggio con un doppio appuntamento: nel pomeriggio alle 15:00 e in prima serata, annunciata alle 21:20 ma destinata a partire intorno alle 22:00. Le nuove puntate saranno segnate da tensioni sempre più evidenti tra Mahir (Burak Deniz) e Canfeza (Su Burcu Yazgi Coskun) e tra loro due e Selim (Eren Vurdem), sempre sulle loro tracce. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nelle nuove puntate della soap turca di Canale 5, Selim diventa sempre più pericoloso e minaccia gli Y?lmazn

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Racconto di una notte, arriva su Canale 5 una nuova serie turca

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