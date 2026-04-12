Racconto di una Notte stasera su Canale 5 | trama e quante sono le puntate della dizi turca

Stasera su Canale 5 va in onda la prima puntata di una nuova serie turca. La trama si concentra su temi come amore, vendetta e segreti, e vede protagonisti un cast di attori noti nel panorama televisivo. La serie è composta da diverse puntate, che verranno trasmesse nel corso delle prossime settimane. La narrazione si svolge in un contesto di intrighi e relazioni complesse, tipici di questo genere televisivo.

Debutta stasera, domenica 12 aprile, la nuova serie turca pronta a conquistare il pubblico italiano: tra amore, vendetta e segreti, ecco il cast e cosa aspettarsi dalla prima puntata. Debutta oggi, domenica 12 aprile 2026, in prima serata su Canale 5 la nuova attesissima dizi turca Bir Gece Masal?, proposta in Italia con il titolo Racconto di una notte. La serie, già amatissima in Turchia, si prepara a conquistare anche il pubblico italiano grazie a una storia intensa che mescola amore, vendetta e mistero, con atmosfere sospese tra leggenda e thriller psicologico. Protagonisti assoluti sono Burak Deniz e Su Burcu Yazg? Co?kun, coppia che ha già conquistato i fan con Another Love, disponibile in streaming gratuito ed esclusivo su Mediaset Infinity.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Racconto di una Notte stasera su Canale 5: trama e quante sono le puntate della dizi turca Leggi anche: Racconto di una notte, stasera la nuova serie turca di Canale 5: trama, cast e quante puntate sono Racconto di una notte: quante puntate, durata e quando finisce la serie turca su Canale 5Quante puntate sono previste per Racconto di una notte? La serie, nell’edizione europea, conterà 110 episodi della durata di 45 minuti ciascuno,... Mediaset Acquista (Ricordo Di Una Notte) The Night Fall: Cast Trama E Quando Inizia!