Nell’anniversario del sisma il vescovo riapre la chiesa di San Bernardino

Nell’anniversario del terremoto che ha colpito l’Emilia, si è tenuta la cerimonia di riapertura della chiesa di San Bernardino a Novellara. L’edificio storico, chiuso dopo il sisma, è stato riaperto ieri sera in occasione di questa data. La chiesa, situata nel centro della città, ha subito interventi di restauro per ripristinare le sue condizioni dopo il terremoto. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità locali e cittadini, che hanno assistito all’apertura ufficiale dell’edificio.

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Nell’anniversario del terremoto d’Emilia si è festeggiata l’altra sera la riapertura di un importante edificio storico: la chiesa di San Bernardino di Novellara. E’ stato l’arcivescovo Giacomo Morandi a presiedere la funzione religiosa, iniziata con la breve processione fin davanti alla chiesa, dove il capo della diocesi ha bussato tre volte alla porta, che si è aperta, permettendo l’accesso ai fedeli. La data scelta per la riapertura è doppiamente simbolica proprio perché il 20 maggio la Chiesa celebra pure la memoria di San Bernardino da Siena, oltre al ricordo del sisma. "L’apertura di questa chiesa – ha detto monsignor Morandi dall’altare – ci ricorda che è la comunità cristiana il cuore pulsante di questi luoghi e della comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nell’anniversario del sisma, il vescovo riapre la chiesa di San Bernardino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video POST SISMA / Pennisi, una festa di popolo per la riapertura della chiesa Sullo stesso argomento Leggi anche: La chiesa blu: San Bernardino e Sala Morone La chiesa della Misericordia riapre le porte alla città con la messa del vescovoViareggio, 5 marzo 2026 – “La chiesa della Misericordia di Viareggio riapre le porte: riconsegniamo alla città una parte della sua storia” sono... Nell’anniversario del sisma, il vescovo riapre la chiesa di San BernardinoNell’anniversario del terremoto d’Emilia si è festeggiata l’altra sera la riapertura di un importante edificio storico: la chiesa ... ilrestodelcarlino.it Sisma Emilia: riaperta al culto la chiesa di San Bernardino a Novellara. VIDEONOVELLARA (Reggio Emilia) – A 14 anni esatti di distanza dalla prima delle due scosse di terremoto che misero in ginocchio l’Emilia, ha riaperto la chiesa della frazione novellarese di San Bernardino, ... reggionline.com