La chiesa della Misericordia riapre le porte alla città con la messa del vescovo

La chiesa della Misericordia di Viareggio riapre le porte alla città con una messa officiata dal vescovo. L’evento si svolge sabato e segna il ritorno in uso di uno degli edifici storici del centro. La confraternita ha annunciato ufficialmente la riapertura, sottolineando il significato di questo momento per il patrimonio locale. La cerimonia coinvolge i membri della comunità e rappresentanti ecclesiastici.

Viareggio, 5 marzo 2026 – “La chiesa della Misericordia di Viareggio riapre le porte: riconsegniamo alla città una parte della sua storia” sono queste le parole che la confraternita ha scelto per l’evento di sabato. Dopo otto anni “di inattività” la chiesa, in corso Garibaldi 118 è pronta a riabbracciare i fedeli nella preghiera, ma anche i laici che vogliono avere un luogo dove affidare i loro pensieri in modo raccolto e silenzioso. La cerimonia di riapertura della chiesa è fissata per sabato alle 17.30 quando dalla vicina parrocchia di Sant’Andrea partirà il parroco, padre Steven, con il messale. Messale che sarà consegnato simbolicamente alla chiesa della Misericordia e che verrà deposto sull’altare: un gesto simbolico che segna la riapertura del culto alla città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

