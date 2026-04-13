La chiesa blu | San Bernardino e Sala Morone

A Verona, Bernardino da Siena attirava grandi folle con il suo stile diretto e il suo modo di parlare semplice, unendo momenti di miracoli a racconti di vita quotidiana. La chiesa blu, conosciuta anche come San Bernardino e Sala Morone, si riempiva di fedeli durante le sue prediche, che avevano un effetto potente su chi ascoltava. La sua presenza lasciava un segno forte tra i partecipanti, tanto che veniva descritto come una vera star del momento.

Faceva tremare i peccatori come foglie al vento. Bernardino da Siena arriva a Verona come una rock star: radunava folle oceaniche, con un mix di carisma e umiltà, miracoli e aneddoti, parole semplici e immagini vivide. Appena canonizzato, infatti, Verona gli dedica la chiesa più francescana della.🔗 Leggi su Veronasera.it