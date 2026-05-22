Nella vicenda del cuore bruciato del piccolo Domenico Caliendo la procura sospetta che i due chirurghi si siano accordati sulla versione
In una vicenda che riguarda il decesso di un bambino, le forze dell'ordine stanno esaminando i messaggi scambiati tra i due chirurghi coinvolti. I messaggi sono stati messi sotto analisi e sono al centro di un'indagine. Davanti al giudice un giorno, i medici hanno fornito versioni dei fatti che presentano alcune differenze. La procura sospetta che i due professionisti abbiano concordato una versione condivisa sui fatti accaduti.
I messaggi in chat tra i due medici sono al vaglio degli inquirenti; davanti al gip hanno reso dichiarazioni in parte divergenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cuore bruciato, la mamma del piccolo Domenico rompe il silenzio: Vi racconto chi era mio figlio
Sullo stesso argomento
Domenico morto col cuore bruciato, per la Procura i due chirurghi Oppido e Bergonzoni potrebbero essersi accordati sulla versioneLa Procura di Napoli indaga sulla possibilità che i due cardiochirurghi Oppido e Bergonzoni possano essersi accordati sulla versione fornita.
Funerale del piccolo Domenico Caliendo a Nola, le immagini dell'ultimo saluto al bambino dal cuore bruciatoFunerale di Domenico Caliendo a Nola: tanti applausi, l'abbraccio di Meloni alla madre e l'appello alla giustizia per il bambino con il cuore...
CASO DOMENICO CALIENDO, LE CHAT DELL'ASSISTENTE DI OPPIDO FINISCONO AGLI ATTI: CUORE CONGELATO AL CENTRO DELL’INCHIESTA - Nuovi elementi emergono nell’ sulla del piccolo facebook
Domenico morto col cuore bruciato, per la Procura i due chirurghi Oppido e Bergonzoni potrebbero essersi accordati sulla versioneLa Procura di Napoli indaga sulla possibilità che i due cardiochirurghi Oppido e Bergonzoni possano essersi accordati sulla versione fornita ... fanpage.it
Domenico Caliendo, svolta nell’inchiesta: il cardiochirurgo risponde ai magistrati per oltre tre oreCaso Domenico Caliendo: il cardiochirurgo Guido Oppido risponde per oltre tre ore ai pm di Napoli sulle tempistiche del trapianto e sulle accuse di falso. 2anews.it