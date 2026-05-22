Nella vicenda del cuore bruciato del piccolo Domenico Caliendo la procura sospetta che i due chirurghi si siano accordati sulla versione

In una vicenda che riguarda il decesso di un bambino, le forze dell'ordine stanno esaminando i messaggi scambiati tra i due chirurghi coinvolti. I messaggi sono stati messi sotto analisi e sono al centro di un'indagine. Davanti al giudice un giorno, i medici hanno fornito versioni dei fatti che presentano alcune differenze. La procura sospetta che i due professionisti abbiano concordato una versione condivisa sui fatti accaduti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui