Nella vicenda del cuore bruciato del piccolo Domenico Caliendo la procura sospetta che i due chirurghi si siano accordati sulla versione

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una vicenda che riguarda il decesso di un bambino, le forze dell'ordine stanno esaminando i messaggi scambiati tra i due chirurghi coinvolti. I messaggi sono stati messi sotto analisi e sono al centro di un'indagine. Davanti al giudice un giorno, i medici hanno fornito versioni dei fatti che presentano alcune differenze. La procura sospetta che i due professionisti abbiano concordato una versione condivisa sui fatti accaduti.

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I messaggi in chat tra i due medici sono al vaglio degli inquirenti; davanti al gip hanno reso dichiarazioni in parte divergenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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