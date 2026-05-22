Domenico morto col cuore bruciato per la Procura i due chirurghi Oppido e Bergonzoni potrebbero essersi accordati sulla versione
La Procura di Napoli sta indagando su un caso in cui un paziente è deceduto a causa di un presunto problema al cuore. Secondo le prime ricostruzioni, i due cardiochirurghi coinvolti nelle operazioni potrebbero aver concordato sulla versione dei fatti da presentare. L’indagine si concentra sui dettagli delle procedure e sulle eventuali comunicazioni tra i medici, senza ancora formulare ipotesi definitive. La famiglia della vittima ha richiesto chiarimenti sulla vicenda e si attende l’esito delle verifiche.
La Procura di Napoli indaga sulla possibilità che i due cardiochirurghi Oppido e Bergonzoni possano essersi accordati sulla versione fornita. Al vaglio le chat. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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