Domenico morto col cuore bruciato per la Procura i due chirurghi Oppido e Bergonzoni potrebbero essersi accordati sulla versione

La Procura di Napoli sta indagando su un caso in cui un paziente è deceduto a causa di un presunto problema al cuore. Secondo le prime ricostruzioni, i due cardiochirurghi coinvolti nelle operazioni potrebbero aver concordato sulla versione dei fatti da presentare. L’indagine si concentra sui dettagli delle procedure e sulle eventuali comunicazioni tra i medici, senza ancora formulare ipotesi definitive. La famiglia della vittima ha richiesto chiarimenti sulla vicenda e si attende l’esito delle verifiche.

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