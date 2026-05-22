Domenico morto col cuore bruciato per la Procura i due chirurghi Oppido e Bergonzoni potrebbero essersi accordati sulla versione

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Napoli sta indagando su un caso in cui un paziente è deceduto a causa di un presunto problema al cuore. Secondo le prime ricostruzioni, i due cardiochirurghi coinvolti nelle operazioni potrebbero aver concordato sulla versione dei fatti da presentare. L’indagine si concentra sui dettagli delle procedure e sulle eventuali comunicazioni tra i medici, senza ancora formulare ipotesi definitive. La famiglia della vittima ha richiesto chiarimenti sulla vicenda e si attende l’esito delle verifiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Procura di Napoli indaga sulla possibilità che i due cardiochirurghi Oppido e Bergonzoni possano essersi accordati sulla versione fornita. Al vaglio le chat. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bimbo con il cuore bruciato, l'organo ha viaggiato in un «normale box di plastica»

Video Bimbo con il cuore bruciato, l'organo ha viaggiato in un «normale box di plastica»

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Napoli, morte di Domenico: la Procura chiede l’interdizione per Oppido e Bergonzoni

Bimbo col cuore bruciato, mamma di Domenico sbotta dopo la nota di Oppido: "Perché mi hanno nascosto tutto?"Non si dà pace la signora Patrizia, la mamma del piccolo Domenico Caliendo, conosciuto come il “bimbo col cuore bruciato“.

domenico morto col cuoreDomenico morto col cuore bruciato, per la Procura i due chirurghi Oppido e Bergonzoni potrebbero essersi accordati sulla versioneLa Procura di Napoli indaga sulla possibilità che i due cardiochirurghi Oppido e Bergonzoni possano essersi accordati sulla versione fornita ... fanpage.it

domenico morto col cuoreI legali di Oppido: Il cuore di Domenico espiantato non prima delle 14.24Gli avvocati che difendono il cardiochirurgo del Monaldi ribadiscono la correttezza delle affermazioni del proprio assistito ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web