Funerale del piccolo Domenico Caliendo a Nola le immagini dell' ultimo saluto al bambino dal cuore bruciato

A Nola si è svolto il funerale di Domenico Caliendo, il bambino di 8 anni morto a causa di un incendio. Alla cerimonia erano presenti amici e familiari che hanno reso l'ultimo saluto al ragazzo con applausi e momenti di commozione. Durante la cerimonia, la madre del bambino ha ricevuto un abbraccio dalla leader politica presente e sono stati letti alcuni appelli in sua memoria.

