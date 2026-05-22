Nel giorno di Ganna Bettiol trionfa in solitaria a Verbania | Ho ingannato tutti gli scalatori
Nella giornata dedicata a Ganna, Alberto Bettiol ha vinto in solitaria nella 13ª tappa del Giro d’Italia, arrivando a Verbania. L’atleta italiano ha sorpassato gli avversari sull’ultima salita, ottenendo il suo terzo successo in questa edizione della corsa. La vittoria di Bettiol ha permesso all’Italia di aggiungere un risultato positivo al palmarès della gara, che prosegue con diverse tappe ancora da disputare. La corsa continua senza sosta verso la conclusione.
Alberto Bettiol ha strappato sull'ultima salita andandosi a prendere la 13a tappa del Giro e conquistando per l'Italia il terzo successo di questa edizione. Spettacolare allungo dell'uomo Astana, in fuga insieme ad altri 14 compagni lasciati uno a uno in salita. Peccato per Ganna, che ha provato di tutto per essere protagonista sulle proprie strade di casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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