Nel giorno di Ganna Bettiol trionfa in solitaria a Verbania | Ho ingannato tutti gli scalatori

Nella giornata dedicata a Ganna, Alberto Bettiol ha vinto in solitaria nella 13ª tappa del Giro d’Italia, arrivando a Verbania. L’atleta italiano ha sorpassato gli avversari sull’ultima salita, ottenendo il suo terzo successo in questa edizione della corsa. La vittoria di Bettiol ha permesso all’Italia di aggiungere un risultato positivo al palmarès della gara, che prosegue con diverse tappe ancora da disputare. La corsa continua senza sosta verso la conclusione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui