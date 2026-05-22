Il ct della nazionale tedesca ha commentato le convocazioni ufficiali, soffermandosi sulla mancanza di Fullkrug nella lista. Ha affermato che i numeri del giocatore parlano da soli, senza fornire dettagli sulle ragioni della sua esclusione. La convocazione è stata resa nota ufficialmente, e Nagelsmann ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo roster, senza approfondire ulteriori motivazioni. La comunicazione ha suscitato attenzione tra gli appassionati, che aspettano ulteriori spiegazioni.

Il commissario tecnico della Germania, Julian Nagelsmann, ha ufficialmente diramato la lista dei convocati per il Mondiale del 2026, in programma a partire dall'11 giugno negli USA. Tar le scelte più attese spicca sicuramente la presenza di Manuel Neur, colonna portante della Nazionale tedesca. A colpire anche la presenza di Leon Goretzka, obiettivo del Milan per il proprio centrocampo. Doccia fredda, invece, per Niclas Füllkrug: l'attaccante del West Ham in prestito al Milan NON è stato convocato dal CT. Proprio sull'attaccante rossonero si è soffermato lo stesso Nagelsmann, che ha voluto commentare la motivazioni dietro la sua esclusione: "Fullkrug? Per lui parlano i numeri e il rendimento in zona gol con West Ham e Milan, ha segnato pochissimi gol negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nazionale, niente Germania per Fullkrug. Nagelsmann: “Per lui parlano i numeri”

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