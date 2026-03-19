Nagelsmann | Nessuna pressione su Karl affinché faccia miracoli per la Germania

Julian Nagelsmann ha dichiarato che non eserciterà pressione su Lennart Karl, un giovane calciatore appena convocato in nazionale. Il tecnico ha specificato che non si aspetta miracoli dall'adolescente e che il suo approccio sarà di supporto. La convocazione di Karl rappresenta il suo primo inserimento nel team di prima squadra. Nagelsmann ha inoltre sottolineato l'importanza di lasciare che il giocatore cresca senza pressioni eccessive.

Sito inglese: Julian Nagelsmann ha insistito che non avrebbe esercitato alcuna pressione su Lennart Karl affinché “faccia miracoli” per la Germania mentre l’adolescente ha ricevuto la sua prima convocazione da senior. Karl sta vivendo un’impressionante stagione decisiva al Bayern Monaco, con il club bavarese che punta a una potenziale campagna per vincere il triplete. Il 18enne ha segnato quattro gol e fornito tre assist in Bundesliga in questa stagione, contribuendo anche direttamente a sei gol in sette partite di Champions League (quattro gol, due assist). Karl (18 anni e 24 giorni) è diventato il giocatore tedesco più giovane a segnare e fornire un assist in una partita di Champions League, nonché il più giovane a farlo con il Bayern, nella vittoria degli ottavi di finale contro l’Atalanta mercoledì. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Nagelsmann: Nessuna pressione su Karl affinché faccia miracoli per la Germania Articoli correlati La Cina fa pressione sui Paesi europei affinché vietino l’ingresso ai politici di TaiwanSecondo diversi diplomatici e funzionari a conoscenza della questione, le autorità cinesi avrebbero chiesto “consulenze legali” ai Paesi europei,... Convocati Germania, le scelte di Nagelsmann per i test con Svizzera e Ghana: spiccano le assenze di Musiala e BisseckTonali Juventus: il centrocampista resta un obiettivo dei bianconeri, ma il trasferimento a Torino si allontana. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nagelsmann Nessuna pressione su Karl... Nagelsmann mette pressione a ter Stegen: Deve giocare con regolarità, non importa doveIl commissario tecnico della Germania, Julian Nagelsmann, ha voluto chiarire la propria posizione su Marc-André ter Stegen in vista della Coppa del Mondo 2026. Pur confermando la fiducia nel giocatore ... tuttomercatoweb.com Ter Stegen di nuovo k.o., Nagelsmann: Ora deve guarire con calma, senza pressioneLa malasorte non dà tregua a Marc-André Ter Stegen. Il portiere tedesco, arrivato al Girona in prestito dal Barcellona appena due settimane fa, è costretto a fermarsi a causa di un nuovo problema agli ... tuttomercatoweb.com