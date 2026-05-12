Scaletta Eurovision 2026 | l'ordine dei cantanti e gli orari della prima semifinale atteso Sal da Vinci

La prima semifinale dell'Eurovision 2026 si avvicina, con 15 paesi che si sfidano per conquistare 10 posti nella finale. L’evento si svolgerà seguendo un ordine stabilito, con orari precisi per le esibizioni dei cantanti. Tra i partecipanti attesi c’è anche un artista italiano molto conosciuto. La serata promette di essere ricca di musica e emozioni, con le esibizioni che si svolgeranno in sequenza secondo il programma ufficiale.

L'Eurovision Song Contest parte ufficialmente con la prima semifinale con 15 paesi che si contenderanno 10 posti. Questa sera si esibirà anche Sal Da Vinci fuori gara.🔗 Leggi su Fanpage.it

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