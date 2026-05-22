Navarra medico dell’anno 2026 | Ogni storia clinica lascia un segno che resta con noi

Un medico è stato premiato come medico dell’anno 2026 durante un evento al Palacultura di Messina. La sua frase di ringraziamento sottolinea come ogni storia clinica lasci un segno che si conserva nel tempo, sia nei momenti positivi che in quelli difficili. Questo riconoscimento si basa sul suo lavoro nel campo della medicina e sulla consapevolezza che ogni paziente rappresenta un’esperienza unica, che resta impressa nella memoria e nel cuore di chi si prende cura di loro.

“Ogni paziente ha una storia che resta dentro di noi, nel bene e nel male”. È in questa frase, più che nel titolo di “medico dell’anno”, che sembra condensarsi il senso del riconoscimento assegnato a Giuseppe Navarra al Palacultura di Messina.La sesta edizione della Festa del Medico ha incoronato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Reine Morte | avec Michel AUMONT, Thomas JOUANNET & Aladin REIBEL | Drame Historique | BSF

Sullo stesso argomento

Storia di Matilde Hong, adottata dal Vietnam e scomparsa a 9 anni per un neuroblastoma. Mamma Patrizia: «Ha affrontato la malattia con una forza incredibile. Spesso era lei a dare coraggio a noi. Il vuoto resta ogni giorno»A 4 anni arriva la diagnosi: neuroblastoma, una forma tumorale pediatrica aggressiva.

“La musica resta un istinto, un linguaggio che si adatta, che sopravvive a ogni formato”: Giacomo Maiolini e la storia di Time Records, la discografica che ha segnato la musica dance“Oggi siamo dentro un’altra trasformazione: l’intelligenza artificiale e? gia? parte del presente, anche se ancora non sappiamo fino a che punto...

Messina, festa del medico al Palacultura: vince il chirurgo Giuseppe NavarraSi è conclusa tra emozione e prestigio la nuova edizione, un appuntamento che quest’anno ha saputo coniugare il riconoscimento dell’eccellenza clinica con il passaggio di testimone generazionale ... messina.gazzettadelsud.it