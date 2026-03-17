Giacomo Maiolini ha fondato Time Records, una delle etichette discografiche più influenti nel panorama della musica dance. La sua esperienza si intreccia con l’evoluzione del settore, che oggi si trova di fronte a una nuova fase dominata dall’intelligenza artificiale. Questa tecnologia, già presente nel presente, solleva interrogativi su quanto possa modificare le modalità di produzione e distribuzione musicale.

“Oggi siamo dentro un’altra trasformazione: l’intelligenza artificiale e? gia? parte del presente, anche se ancora non sappiamo fino a che punto cambiera? le regole del gioco. So solo che, come sempre, Time sapra? adattarsi. E? questo che abbiamo fatto fin dall’inizio: leggere il futuro prima che diventi abitudine. Dal vinile ai social, dal club alla rete, Time continua a esserci. Perche? il suono puo? mutare, ma la visione no”. Parola di Giacomo Maiolini che ha fondato e dirige da oltre quarant’anni Time Records, la casa discografica che ha segnato la storia della musica dance. Tutto il percorso artistico e umano del discografic è racchiuso nel volume “Mai avuto tempo” (Collana SEM ClassicFeltrinelli). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La musica resta un istinto, un linguaggio che si adatta, che sopravvive a ogni formato”: Giacomo Maiolini e la storia di Time Records, la discografica che ha segnato la musica dance

Articoli correlati

Musica e protesta: Mojo classifica i 50 inni che hanno segnato la storia della lotta sociale e civile.La recente ondata di proteste scatenata da episodi di violenza, in particolare quelli avvenuti a Minneapolis, ha trovato una potente eco nel mondo...

Premi Grammy 2026: le vittorie che hanno segnato la musica globale e i momenti che non dimenticheremoIl 2 febbraio 2026, nel cuore di Los Angeles, si è chiusa una notte che entrerà nella storia della musica internazionale.

Tutto quello che riguarda Giacomo Maiolini

Giacomo Maiolini, Time Records: «Ho vinto 5 Grammy, poi è arrivato il buio e nemmeno la musica aveva più senso. La prossima hit dell’estate? Ho convinto Bob SinclarIl tempo, per chi ha costruito un impero sul ritmo, non è una sequenza di minuti, ma una successione di intuizioni. Giacomo Maiolini, fondatore della Time Records, è l'uomo ... leggo.it

Maiolini: «Il mio segreto? Ho sempre cercato di anticipare il tempo»Il produttore discografico bresciano, che ha lavorato con artisti come Sinclar e D’Agostino, si racconta in un’autobiografia ... giornaledibrescia.it