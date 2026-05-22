Nato Tajani in Svezia per la riunione dei ministri degli Esteri | sul tavolo Hormuz e Ucraina – Le videonews

Da webmagazine24.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri italiano si trova a Helsingborg, in Svezia, per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri della Nato. Durante l'incontro si discuteranno questioni legate allo stretto di Hormuz e alla situazione in Ucraina. La riunione si svolge nel contesto delle recenti tensioni internazionali e delle crisi regionali. Al centro dei lavori ci sono le strategie di risposta alle sfide di sicurezza legate a queste aree. La riunione si svolge in un momento di particolare attenzione sulla scena internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è a Helsingborg (Svezia) per la riunione dei Ministri degli Esteri della Nato. L’incontro costituisce un’occasione di confronto a livello politico sui più importanti temi dell’agenda euro-atlantica, anche in vista del Vertice Nato di Ankara (7-8 luglio). Tra i punti in agenda, il sostegno all’Ucraina e l’impatto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nato, la Germania: «Ci assumiamo nostre responsabilità di leadership»

Video Nato, la Germania: «Ci assumiamo nostre responsabilità di leadership»

Sullo stesso argomento

Ucraina, a Kiev la riunione informale dei ministri degli Esteri Ue. Tajani: “Obiettivo pace giusta”(Adnkronos) – Anche il vicepremier Antonio Tajani oggi in Ucraina per prendere parte alla riunione dei ministri degli Esteri Ue, organizzata in...

Tajani a Kiev per riunione dei ministri degli Esteri UEIl ministro degli Esteri Antonio Tajani si è recato a Kiev per partiecipare alla riunione dei capi delle diplomazie UE incentrata sull’accertamento...

nato tajani in sveziaVertice Nato in Svezia, Germania: Ci assumiamo le nostre responsabilità di leadershipLeggi su Sky TG24 l'articolo Vertice Nato in Svezia, Germania: Ci assumiamo le nostre responsabilità di leadership ... tg24.sky.it

NATO, TAJANI IN SVEZIA PER RIUNIONE MINISTRI DEGLI ESTERIRoma, 21 mag - Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà stasera e domani a Helsingborg (Svezia) per la riunione dei Ministri degli Esteri della NATO (21-22 maggio). Lo rende noto un comunicato del ... 9colonne.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web