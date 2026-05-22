Nato Tajani in Svezia per la riunione dei ministri degli Esteri | sul tavolo Hormuz e Ucraina – Le videonews
Il ministro degli Esteri italiano si trova a Helsingborg, in Svezia, per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri della Nato. Durante l'incontro si discuteranno questioni legate allo stretto di Hormuz e alla situazione in Ucraina. La riunione si svolge nel contesto delle recenti tensioni internazionali e delle crisi regionali. Al centro dei lavori ci sono le strategie di risposta alle sfide di sicurezza legate a queste aree. La riunione si svolge in un momento di particolare attenzione sulla scena internazionale.
(Adnkronos) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è a Helsingborg (Svezia) per la riunione dei Ministri degli Esteri della Nato. L’incontro costituisce un’occasione di confronto a livello politico sui più importanti temi dell’agenda euro-atlantica, anche in vista del Vertice Nato di Ankara (7-8 luglio). Tra i punti in agenda, il sostegno all’Ucraina e l’impatto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Nato, la Germania: «Ci assumiamo nostre responsabilità di leadership»
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Il Ministro @Antonio_Tajani è in missione a #Helsingborg (Svezia ) per partecipare alla Ministeriale Esteri @NATO. esteri.it/it/sala_stampa… @ItalyatNATO x.com
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