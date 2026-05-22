Nato Tajani in Svezia per la riunione dei ministri degli Esteri | sul tavolo Hormuz e Ucraina – Le videonews

Il ministro degli Esteri italiano si trova a Helsingborg, in Svezia, per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri della Nato. Durante l'incontro si discuteranno questioni legate allo stretto di Hormuz e alla situazione in Ucraina. La riunione si svolge nel contesto delle recenti tensioni internazionali e delle crisi regionali. Al centro dei lavori ci sono le strategie di risposta alle sfide di sicurezza legate a queste aree. La riunione si svolge in un momento di particolare attenzione sulla scena internazionale.

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