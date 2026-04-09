Iran Trump attacca la Nato dopo l’incontro con Rutte | alleati ai ferri corti

Dopo un incontro con il premier di uno dei paesi europei, l'ex presidente degli Stati Uniti ha criticato pubblicamente la NATO, accusando alcuni alleati di non contribuire adeguatamente alla difesa collettiva. La discussione ha acceso nuove tensioni tra Washington e le nazioni europee, in un momento in cui le relazioni tra le parti sembrano particolarmente tese. La polemica si inserisce in un quadro di rapporti internazionali complesso e fragile.

Non è certo un mistero che i rapporti tra Stati Uniti e alleati europei stiano attraversando uno dei momenti più delicati e critici della loro storia recente. Con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, le tensioni con la Nato sono emerse in modo plateale e nelle ultime ore hanno raggiunto il culmine in un confronto diretto e piuttosto teso tra il presidente americano e il segretario generale dell’Alleanza, Mark Rutte, avvenuto alla Casa Bianca. Un faccia a faccia tutt’altro che sereno, nonostante il rapporto personale eccellente che Trump ha sempre avuto con l’ex premier olandese. Poche ore dopo aver annunciato un cessate il fuoco di... 🔗 Leggi su It.insideover.com

Donald Trump e Keir Starmer ai ferri corti sulla guerra in IranIl presidente statunitense Donald Trump sta moltiplicando gli attacchi contro il primo ministro britannico Keir Starmer, accusato di sostenere in...

Iran e Usa ai ferri corti durante i colloqui sul nucleare a Ginevra. Khamenei sfida Trump: “Non riuscirete a distruggerci”I negoziati sul programma nucleare si aprono in un clima di crescente tensione militare nel Golfo dopo le minacce del presidente Usa di un cambio di...

Attacco all'Iran, Trump: Lo facciamo anche per i nostri buoni amici e alleati dell'Europa

Temi più discussi: Trump all’Iran: un ultimatum dopo l’altro; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Iran rifiuta tregua e invia controproposta: Insufficiente dice Trump; Trump estende la scadenza dell’ultimatum all’Iran per due settimane.

Trump attacca la Nato e minaccia lo strappo: Groenlandia nel mirino, tensione con gli alleatiNEW YORK – La guerra in Iran non si è chiusa con una vittoria e Donald Trump prova a spostare il terreno dello scontro. Il presidente degli Stati Uniti, ... thesocialpost.it

Iran, Trump blocca l’attacco per riaprire Hormuz. Ecco cosa può succedere nelle due settimane di treguaUn'intensa notte di negoziati si conclude con una tregua di due settimane. Riapre (con riserve) lo Stretto di Hormuz, venerdì a Islamabad i primi colloqui tra Iran e Stati Uniti. panorama.it

Meloni: "In Iran arrivati a un passo dal punto di non ritorno" - facebook.com facebook

La Cina non vuole fare da garante per l’Iran, e preferisce soluzioni più facili. Di @giuliapompili x.com