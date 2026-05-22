Naso che cola mentre si mangia? Ecco perché 3 consigli pratici

Molti si sono trovati a dover affrontare il problema del naso che cola mentre si mangia, specialmente quando si assapora un piatto caldo o molto saporito. Questo fastidio può verificarsi improvvisamente durante i pasti, portando a dover cercare un fazzoletto in fretta. La condizione, che può sembrare comune, spesso si presenta in modo improvviso e può essere fastidiosa, specialmente a tavola. In alcuni casi, si tratta di una reazione improvvisa che richiede semplici accorgimenti per gestirla al meglio.

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Naso che cola, allergia o ipertrofia dei turbinati

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