Perché i carboidrati fanno ingrassare anche se si mangia meno | ecco come alterano il metabolismo

I carboidrati sono uno dei principali gruppi di alimenti presenti nella dieta quotidiana e forniscono energia al corpo. Tuttavia, anche consumando quantità ridotte di carboidrati, si può comunque verificare un aumento di peso. Questo accade perché i carboidrati influenzano il metabolismo e la gestione delle calorie in modo diverso rispetto ad altri nutrienti. Nel frattempo, i cibi ricchi di grassi sono noti per essere molto calorici e facilmente portano a un consumo superiore alle esigenze quotidiane.

I cibi ricchi di grassi sono gustosi e ricchi di calorie, e possono facilmente spingere al consumo eccessivo, promuovendo sovrappeso e obesità. Che dire dei carboidrati, però? Anche pane e pasta sono alimenti gustosi, ma quanto influiscono sul rischio di mettere su chili indesiderati? Non poco.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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