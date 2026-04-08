Compiti a casa e figli poco autonomi? Ecco i consigli pratici dell’esperta per i genitori esausti

Un video pubblicato su Instagram dall’esperta Antonella Beggiato affronta un tema molto diffuso nelle famiglie, ovvero i compiti a casa e la scarsa autonomia dei figli. La professionista fornisce alcuni consigli pratici rivolti ai genitori che si sentono stanchi e in difficoltà nel gestire questa situazione. Il contenuto si concentra sulle strategie per favorire l’indipendenza dei bambini e alleviare i momenti di stress quotidiano.

Un video pubblicato su Instagram dall'esperta Antonella Beggiato affronta un problema di stretta attualità e molto diffuso all'interno delle mura domestiche. Capita con grande frequenza di ascoltare madri e padri pronunciare parole di profondo sconforto riguardo la gestione degli impegni scolastici dei propri figli. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it “Genitori, non aiutate i vostri figli a svolgere i compiti a casa. Ma ricontrollateli insieme”. I consigliIn un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera, Maria Federica De Gasperis – conosciuta online come @maestrafede – ha affrontato un nodo... Lucilla e Carolina, l’effetto dopamina dei video per bambini su YouTube: i consigli dell’esperta per i genitoriIl successo dei video musicali e balletti virali per bambini su YouTube nasconde un'industria da miliardi di views. Temi più discussi: Compiti per casa, tutela del diritto alla disconnessione impone ai docenti la pianificazione delle attività didattiche esclusivamente in presenza. L'analisi di Skuola.net; Compiti durante le vacanze di Pasqua, l'indicazione del ministero; Pasqua 2026, stop ai compiti: il Ministero ordina la disconnessione per gli studenti; Divieto di compiti a casa durante le vacanze di Pasqua, così gli insegnanti aggirano le raccomandazioni del Ministero. Divieto di compiti a casa durante le vacanze di Pasqua, così gli insegnanti aggirano le raccomandazioni del MinisteroLa scuola deve ritrovare il diritto alla disconnessione. E' su questo principio che si basa la direttiva del Ministero dell'Istruzuone che chiede di non usare il registro elettronico ... leggo.it Compiti per casa, tutela del diritto alla disconnessione impone ai docenti la pianificazione delle attività didattiche esclusivamente in presenza. L’analisi di Skuola.netLa nota ministeriale n.2443 del 28 aprile 2025 definisce le linee guida per l'assegnazione delle attività di studio. orizzontescuola.it **PSICOLOGA CLINICA, DOCENTE E TUTOR CON ESPERIENZA IMPARTISCE LEZIONI SCOLASTICHE PRIVATE, IN VALSAMOGGIA, PER L'INTERO ANNO SCOLASTICO** **(ANCHE A DOMICILIO E ONLINE):** ** AIUTO COMPITI A STUDENTI DI ***SCU - facebook.com facebook