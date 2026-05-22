Nascondeva la droga nelle fioriere condominiali arrestato pusher

Un uomo di 34 anni, richiedente asilo, è stato arrestato dalla Squadra Mobile con l'accusa di aver nascosto droga nelle fioriere del condominio. Durante le indagini, gli agenti hanno scoperto che l'uomo utilizzava le piante per celare sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. L'arresto è stato effettuato in seguito a una perquisizione mirata, che ha portato al ritrovamento della droga. L'uomo si trova ora in custodia presso le autorità competenti.

I poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un nigeriano di 34 anni, richiedente asilo, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di 350 grammi di eroina e 8 pastiglie di ecstasy.L’indagine è scattata in via Paganini, dove una. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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