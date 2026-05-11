Un uomo è stato arrestato a Bologna per aver nascosto droga sotto terra e averla mappata utilizzando tappi di bottiglia. La Squadra mobile ha individuato e fermato l’individuo dopo aver scoperto il suo metodo insolito di occultamento. Le forze dell’ordine hanno individuato il sistema e sequestrato sostanze illegali, interrompendo così l’attività dell’individuo. La vicenda si è svolta martedì mattina e ora proseguono le indagini.

Bologna, 11 maggio 2026 – Aveva messo in piedi un sistema ingegnoso, ma non abbastanza da sfuggire alla Squadra mobile. Sabato scorso, i Giardini Graziella Fava sono stati teatro dell’ennesimo arresto per spaccio: un nigeriano di 39 anni è finito in manette grazie a un'operazione mirata nata dalle segnalazioni di residenti e commercianti della zona tra via Amendola e via Boldrini. La tecnica: droga sotto terra e segnalata con i tappi. Il pusher utilizzava diversi nascondigli strategici all'interno del parco: cestini dei rifiuti, recinzioni condominiali e piccoli scavi nel terreno. Per non dimenticare dove avesse sepolto le dosi, l’uomo utilizzava dei tappi di bottiglia come segnali sopra il terreno smosso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nascondeva la droga sotto terra e la ‘mappava’ con i tappi di bottiglia: arrestato il pusher creativo

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