Nascondeva crack e cocaina tra i cespugli | arrestato giovane pusher vicino al Metromare
Durante un controllo antidroga nei pressi della linea metromare, i carabinieri di Rimini hanno arrestato in flagrante un giovane di 24 anni, di origine albanese, disoccupato e già conosciuto alle forze dell’ordine. Il ragazzo era stato notato aggirarsi tra i cespugli e, al momento dell’intervento, è stato trovato in possesso di diverse dosi di crack e cocaina. L’arresto è avvenuto durante un servizio mirato a contrastare il traffico di droga nella zona.
Nel corso di un mirato servizio antidroga, i carabinieri di Rimini hanno arrestato in flagranza un 24enne di origine albanese, disoccupato, domiciliato in una struttura ricettiva del capoluogo e già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è gravemente indiziato dei reati di detenzione e spaccio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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