Nascondeva crack e cocaina tra i cespugli | arrestato giovane pusher vicino al Metromare

Durante un controllo antidroga nei pressi della linea metromare, i carabinieri di Rimini hanno arrestato in flagrante un giovane di 24 anni, di origine albanese, disoccupato e già conosciuto alle forze dell’ordine. Il ragazzo era stato notato aggirarsi tra i cespugli e, al momento dell’intervento, è stato trovato in possesso di diverse dosi di crack e cocaina. L’arresto è avvenuto durante un servizio mirato a contrastare il traffico di droga nella zona.

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