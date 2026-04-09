Nascondeva cocaina hashish crack e una pistola | arrestato un uomo a Battipaglia

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Battipaglia con l’accusa di detenere droga e un'arma clandestina. Durante un controllo, sono state trovate cocaina, hashish e crack in suo possesso, oltre a una pistola non regolare. L’arresto è stato effettuato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia. La vicenda riguarda anche la detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.

Un uomo, S.F le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dispaccio e per detenzione di arma clandestina. La drogaSecondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, a seguito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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