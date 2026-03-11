Nascondeva crack e cocaina in due pacchetti di sigarette | arrestato 48enne già ai domiciliari

Un uomo di 48 anni, già agli arresti domiciliari per spaccio, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Paternò. Durante una visita nel primo pomeriggio, i militari hanno trovato e sequestrato due pacchetti di sigarette contenenti crack e cocaina. L’uomo, che stava già scontando la misura restrittiva, è stato nuovamente messo in manette.

