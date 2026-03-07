Spacciatore di crack arrestato dopo l' appostamento

Nella giornata di mercoledì 6 marzo, la polizia ha arrestato un uomo di 35 anni, cittadino nigeriano, in flagranza di reato mentre consegnava stupefacenti vicino alla stazione. Nonostante avesse già ricevuto divieti di dimora in altre province, continuava a spacciare crack. L’intervento è stato effettuato tramite un appostamento che ha portato all’arresto immediato.

Aveva già alcuni divieti di dimora in altre province, ma continuava a spacciare. Nel pomeriggio di mercoledì 6 marzo, la polizia ha arrestato un cittadino nigeriano di 35 anni, in flagranza, mentre cedeva stupefacenti a pochi passi dalla stazione. L'operazione, condotta dalla Squadra mobile, è scattata intorno alle 14:25 in via Amendola. Gli agenti appostati hanno notato due uomini parlare sotto il portico, poi lo scambio rapido, una banconota in cambio di un piccolo involucro, preso dalla tasca del giubbotto. Gli agenti hanno prima seguito l'acquirente, fermandolo mentre stava per consumare la dose di crack appena acquistata utilizzando una "pipetta".

