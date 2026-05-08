Ubriaco orina in piazza Libertà poi fa resistenza ai poliziotti | in manette

Alle 18 e 10 di oggi, un uomo è stato fermato all'inizio di viale Miramare, vicino a piazza Unità. Secondo quanto riferito, l’uomo era in stato di ebbrezza e ha urinato in piazza Libertà. Successivamente, ha opposto resistenza ai poliziotti intervenuti per fermarlo. È stato quindi arrestato e messo a disposizione delle forze dell’ordine.

Alle 18 e 10 di oggi, 8 maggio, un uomo è stato bloccato all inizio di viale Miramare, di fianco a piazza Unità. Era in visibile stato di alterazione e ha orinato nella piazza, per poi insultare gli agenti della polizia di Stato intervenuti insieme alla locale e fare resistenza alle manette. È.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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