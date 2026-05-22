Gio Festival dal 5 al 20 giugno 2026 nel nome di Umberto Giordano
Dal 5 al 20 giugno 2026 si svolgerà il Gio Festival, un evento dedicato al compositore e cittadino più noto della regione. La manifestazione si terrà nella provincia di Foggia, una zona caratterizzata da paesaggi rurali, borghi storici e coste incontaminate tra i Monti Dauni e il Gargano. Il festival si svolge nel territorio più vasto e selvaggio della Puglia, rinomato per le sue eccellenze enogastronomiche e il patrimonio culturale. La rassegna intende celebrare la figura di questa figura storica attraverso attività e iniziative dedicate.
Nel territorio più vasto, rurale e incontaminato della Puglia, la Capitanata, ossia la Provincia di Foggia, cuore storico di eccellenze enogastronomiche, borghi antichi, dai selvaggi Monti Dauni fino allo splendido mare del Gargano, nasce un nuovo festival dedicato al cittadino più celebre del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Bring Me The Horizon - Doomed (MAPHRA Vocal Cover) THE WOLF HUNTERZ REACTIONS
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Salerno Letteratura 2026, dal 13 al 20 giugno torna il festival: omaggio ad Alfonso Gatto
Fuori dal Coro, Mario Giordano ricorda Umberto BossiMario Giordano torna questa sera, domenica 22 marzo, con un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento della prima serata...
Lod CAST. . La quarta edizione dell'Idol Music Festival Domani (venerdì 15) e sabato 16 maggio in piazza della Vittoria, andrà in scena l'evento gratuito di musica rap, trap e indie organizzato dall'assessorato alle politiche giovanili del Comune e diretto, facebook
Aggiornamento Instagram 260516 beerrockfest - Tzuyu, ti abbiamo aspettato! Tzuyu brillerà di più quest'estate al Kaohsiung Beer Music Festival! Durante tutto questo viaggio, per favore, dai il tuo massimo supporto a Tzuyu sul palco! reddit
Svelata la line up generale del 105 SUMMER FESTIVAL? L’appuntamento è al Parco San Giuliano venerdì 5 GIUGNO, insieme al meglio della scena musicale italiana! Il cast della serata sarà selezionato dalla line up generale: Alessio Bernabei, Anna T x.com
Gio Festival: Foggia celebra Umberto Giordano con un omaggio diffusoGio Festival a Foggia: dal 5 al 20 giugno un omaggio multidisciplinare a Umberto Giordano tra opera, jazz e danza ... it.blastingnews.com
Nasce il GIO Festival, la Capitanata celebra Umberto Giordano con opere, jazz, cinema e spettacoli itinerantiUn grande festival diffuso dedicato a Umberto Giordano, capace di unire opera, jazz, cinema, danza e spettacoli itineranti nel cuore ... immediato.net