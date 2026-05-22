Gio Festival dal 5 al 20 giugno 2026 nel nome di Umberto Giordano

Dal 5 al 20 giugno 2026 si svolgerà il Gio Festival, un evento dedicato al compositore e cittadino più noto della regione. La manifestazione si terrà nella provincia di Foggia, una zona caratterizzata da paesaggi rurali, borghi storici e coste incontaminate tra i Monti Dauni e il Gargano. Il festival si svolge nel territorio più vasto e selvaggio della Puglia, rinomato per le sue eccellenze enogastronomiche e il patrimonio culturale. La rassegna intende celebrare la figura di questa figura storica attraverso attività e iniziative dedicate.

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