Gio Festival dal 5 al 20 giugno 2026 nel nome di Umberto Giordano

Da foggiatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 5 al 20 giugno 2026 si svolgerà il Gio Festival, un evento dedicato al compositore e cittadino più noto della regione. La manifestazione si terrà nella provincia di Foggia, una zona caratterizzata da paesaggi rurali, borghi storici e coste incontaminate tra i Monti Dauni e il Gargano. Il festival si svolge nel territorio più vasto e selvaggio della Puglia, rinomato per le sue eccellenze enogastronomiche e il patrimonio culturale. La rassegna intende celebrare la figura di questa figura storica attraverso attività e iniziative dedicate.

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Nel territorio più vasto, rurale e incontaminato della Puglia, la Capitanata, ossia la Provincia di Foggia, cuore storico di eccellenze enogastronomiche, borghi antichi, dai selvaggi Monti Dauni fino allo splendido mare del Gargano, nasce un nuovo festival dedicato al cittadino più celebre del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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