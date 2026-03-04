Pro loco abruzzesi a confronto sul futuro | tornano gli stati generali itineranti dell’Unpli

Le Pro loco abruzzesi si preparano a riproporre gli Stati Generali itineranti dell’Unpli nel 2026. L’Unione nazionale pro loco d’Italia, che coinvolge più di 280 associazioni nella regione, organizza nuovamente questi incontri sul territorio. L’iniziativa mira a discutere il futuro delle Pro loco e a coinvolgere direttamente le comunità locali in un confronto aperto.

Tornano anche nel 2026 gli stati generali itineranti delle Pro loco abruzzesi aderenti all’Unpli, l’Unione nazionale pro loco d’Italia, che in Abruzzo conta oltre 280 associazioni. Il ciclo di incontri partirà il 18 marzo da Bellante, in provincia di Teramo, per poi proseguire l’8 aprile a Tollo, dove si riuniranno le Pro loco delle province di Chieti e Pescara. L’ultima tappa è in programma il 22 aprile a Magliano de’ Marsi, nell’Aquilano. L’iniziativa, già proposta nel 2025, viene riproposta dalla dirigenza regionale con l’obiettivo di fare il punto sulle attività svolte negli ultimi due anni e discutere delle prospettive future della rete delle Pro loco. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

