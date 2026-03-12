I Sussex tornano in Australia | cifra da capogiro per una cena con Meghan Markle

I Sussex sono in viaggio verso l’Australia, dove arriveranno il prossimo aprile per una serie di eventi. Dopo quasi otto anni, Meghan Markle e Harry torneranno nel paese, ma il loro tour non ha un carattere ufficiale o umanitario. Le occasioni pubbliche previste sembrano più incontri esclusivi e glamour, destinati a un pubblico ristretto. La visita si inserisce in un contesto di eventi privati e sociali.

Il prossimo aprile Harry e Meghan torneranno in Australia dopo quasi 8 anni. Il loro tour non royal, però, sembra più una serie di eventi glamour destinati a pochi eletti che un viaggio a carattere umanitario. Di certo appare molto lontano dal tipo di visite ufficiali della royal family, che in passato i duchi avrebbero cercato di imitare. Come al solito, poi, quando ci sono di mezzo i Sussex, la polemica è solo una questione di tempo. La coppia non è ancora salita sull’aereo e già sta ricevendo critiche per uno degli appuntamenti di cui sarà protagonista Meghan Markle a Sydney. Per ascoltare le parole della duchessa e cenare al suo tavolo le ospiti dovranno sborsare una cifra non proprio contenuta e sono perfino previsti dei pacchetti base e vip. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

