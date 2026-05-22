Antonio Conte ha annunciato una modifica alla formazione per la partita tra Napoli e Udinese, sorprendendo molti. Il tecnico ha deciso di apportare variazioni rispetto alla squadra precedente, con l’obiettivo di ottenere i tre punti e consolidare il secondo posto. I partenopei sono a un punto dal secondo classificato e puntano a chiudere la stagione in seconda posizione. La partita si gioca in un contesto di grande attenzione e aspettative.

Antonio Conte trasforma il secondo posto in una missione personale prima dell’addio al Napoli. Gli azzurri mancano un punto per assicurarsi la piazza d’onore alle spalle dell’Inter. L’allenatore ha deciso il ritiro della squadra prima della sfida all’Udinese, un segnale di determinazione assoluta. Non è una scelta tattica ordinaria, ma il riflesso di una volontà precisa: mantenere alta la concentrazione fino all’ultimo respiro della stagione. Conte vuole lasciare il Napoli ai vertici, non come promessa ma come realtà consolidata. Conte e il secondo posto: la ciliegina sulla torta. Dopo la matematica qualificazione in Champions League contro il Pisa, l’allenatore ha pronunciato, come riporta La Repubblica, una frase rivelatrice: “Manca la ciliegina sulla torta”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Udinese, la decisione di Conte in vista del match sorprende

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Napoli: la decisione di Conte dopo il Torino sorprende tuttiIl Napoli si prende una pausa dopo l’ultima sfida di campionato contro il Torino.

De Bruyne-Anguissa, la decisione di Conte in vista di Napoli-TorinoIl Napoli si prepara all’importante sfida contro il Torino, match che potrebbe dire molto di quello che sarà il prosieguo della stagione per gli...

CDS - Napoli-Udinese, squadra in ritiro prima dell'ultima partita, i motivi della decisione ift.tt/WjZMYU0 x.com

Napoli, Conte cambia strategia: squadra in ritiro prima dell’Udinese, la scelta che racconta il finale della sua gestioneLa scelta di trascorrere insieme le ore precedenti al match non appare casuale. Al contrario, sembra inserirsi pienamente nell’approccio che ha caratterizzato il percorso di Antonio Conte: disciplina, ... gonfialarete.com

Il Napoli e l'Udinese si avvicinano a grandi passi verso l'ultimo impegno del loro campionato, ecco tutti i dettagli e il punto sui fansIl Napoli e l'Udinese si avvicinano a grandi passi verso l'ultimo impegno del loro campionato, ecco tutti i dettagli e il punto sui fans ... mondoudinese.it