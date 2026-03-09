Il Napoli ha annunciato una pausa di tre giorni per la squadra dopo la partita contro il Torino. Antonio Conte ha comunicato questa decisione, che riguarda tutto il gruppo, in una fase di campionato molto impegnativa. La squadra si fermerà subito dopo l’ultima gara disputata e riprenderà gli allenamenti successivamente.

Il Napoli si prende una pausa dopo l’ultima sfida di campionato contro il Torino. Antonio Conte ha deciso di concedere tre giorni di riposo alla squadra, un segnale chiaro in una fase intensa della stagione. La decisione arriva infatti in un momento importante del campionato di Serie A, quando il gruppo ha bisogno di recuperare energie fisiche e mentali. Allo stesso tempo lo staff medico monitora le condizioni di alcuni giocatori fermi ai box. Il regalo di Conte alla squadra. Dopo la partita contro il Torino, Antonio Conte ha scelto di concedere tre giorni di pausa al gruppo. Una decisione che rappresenta un piccolo premio per l’impegno mostrato dalla squadra nonostante le difficoltà. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli: la decisione di Conte dopo il Torino sorprende tutti

Articoli correlati

Conte premia il Napoli: decisione particolare dopo il match contro il TorinoIl Napoli ha battuto il Torino e consolidato la sua posizione fra le prime quattro in classifica.

Leggi anche: Verso Inter-Napoli, Conte sorprende tutti: la notizia a due giorni dalla sfida

ANGUISSA SPIAZZATO A CASTEL VOLTURNO: CONTE CAMBIA TUTTO PRIMA DI VERONA-NAPOLI

Aggiornamenti e notizie su Napoli la decisione di Conte dopo il...

Temi più discussi: Verona-Napoli, Anguissa verso il rientro? La decisione di Conte; Verona-Napoli, la decisione di Antonio Conte su Anguissa; Caos Autovelox, a Napoli sospesi i controlli automatici in città e provincia; Conte resterà al Napoli? Il tecnico ha preso una decisione sul suo futuro.

Napoli, il futuro di Conte non è un rebus: filtra già la decisioneMentre l'anno scorso, di questi periodi, il suo futuro rappresentava un rebus per De Laurentiis, adesso la musica appare totalmente diversa. Conte resterà al Napoli fino al 2027, rispettando il propri ... fantacalcio.it

Conte e il Napoli, conferma o addio? C’è già la decisione per il 2026/2027!Conte Napoli - La stagione è ancora in corso, ma Conte e il Napoli hanno già deciso: ecco la scelta su nuovo sì o divorzio per il 2026/2027! fantamaster.it

Decine di paletti e fioriere abusivi scoperti al Rione Sanità di Napoli In un maxi-blitz della Polizia Locale e degli operai della Napoli Servizi tutti gli arredi illegali sono stati segati con i flex e rimossi con camion e bobcat - facebook.com facebook

Il Lecce prepara la sfida al Napoli: Gandelman parzialmente in gruppo, personalizzato per Berisha x.com