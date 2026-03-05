De Bruyne-Anguissa la decisione di Conte in vista di Napoli-Torino

Il tecnico ha deciso di schierare De Bruyne e Anguissa nella formazione che affronterà il Torino. La partita si gioca in un momento cruciale per il Napoli, che punta a ottenere un risultato positivo per mantenere la posizione in classifica. La sfida tra le due squadre si svolgerà sul campo, con i giocatori che si preparano a scendere in campo secondo le indicazioni dell’allenatore.

Il Napoli si prepara all’importante sfida contro il Torino, match che potrebbe dire molto di quello che sarà il prosieguo della stagione per gli azzurri. Se è vero che Conte ha avuto qualche buon segnale dall’infermeria, è anche vero che i forfait di McTominay e Lobotka non sono di sicuro notizie incoraggianti. Ci sono poi due giocatori, Frank Anguissa e Kevin De Bruyne, che in questi giorni hanno fatto passi avanti davvero importanti per il rientro in campo. Eppure, il momento di rivederli sul rettangolo di gioco, dal primo minuti. Lo conferma oggi Il Corriere del Mezzogiorno: “Stanno lavorando in gruppo e i segnali vanno spediti verso il rientro di entrambi tra i convocati”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Calcio Napoli, rientri in vista: Anguissa accelera, De Bruyne punta il TorinoNon solo Anguissa verso il ritorno in casa Calcio Napoli: anche Kevin De Bruyne si prepara a testare la condizione per la prima convocazione dopo...

Il Napoli ritrova De Bruyne e Anguissa, pronti per la sfida al TorinoIl Napoli deve fare a meno di Lobotka e McTominay, fuori gioco per gli infortuni muscolari che li costringono all'inattività, ma dopodomani nella sfida con il Torino al Maradona, anticipo della ... ansa.it

Napoli, Conte valuta il ritorno di De Bruyne: decisione imminente. Anguissa verso il rientro contro il TorinoL’allenamento scorre tra indicazioni puntuali, confronti serrati con lo staff medico e riflessioni tattiche che pesano più del solito. Perché la sfida contro il Torino non è solo una tappa di campiona ... gonfialarete.com

De Bruyne y Anguissa disponibles contra Torino. #ANSA x.com

