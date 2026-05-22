Napoli Tortora | Occhio ad Allegri

Il Napoli si prepara a una possibile separazione da Antonio Conte, con tutte le voci che circolano che indicano un addio imminente. La situazione del club sembra ormai avviata verso un cambio di guida tecnica, anche se nulla è ancora ufficiale. I tifosi e gli addetti ai lavori seguono con attenzione gli sviluppi, mentre le decisioni ufficiali non sono state comunicate. La situazione resta in evoluzione, con le prossime settimane che potrebbero chiarire il futuro della panchina azzurra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui