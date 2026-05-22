Napoli Tortora | Occhio ad Allegri
Il Napoli si prepara a una possibile separazione da Antonio Conte, con tutte le voci che circolano che indicano un addio imminente. La situazione del club sembra ormai avviata verso un cambio di guida tecnica, anche se nulla è ancora ufficiale. I tifosi e gli addetti ai lavori seguono con attenzione gli sviluppi, mentre le decisioni ufficiali non sono state comunicate. La situazione resta in evoluzione, con le prossime settimane che potrebbero chiarire il futuro della panchina azzurra.
Il Napoli è alle prese con il più che probabile addio di Antonio Conte. Tutto lascia pensare al distacco dal tecnico salentino. Ieri l’allenatore ha anche offerto una grigliata ai suoi calciatori in quel di Castelvolturno. Ed allora da giorni infuria il totoallenatore. Chi guiderà la squadra azzurra nella prossima stagione. Tanti i nomi che girano ovviamente. Napoli, Angelo Maurizio Tortora pensa ad Allegri. Durante “El Diez no fue evasor”, programma sportivo sul Calcio Napoli, ideato e condotto da Angelo Maurizio Tortora, in onda sul Canale 95 con la regia di Gianluca Coscione, il giornalista Tortora ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Un Napoli che sarà senza Conte, i nomi di Sarri e Italiano rimbombano più di tutti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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